В ВОЗ рассказали о влиянии лесных пожаров на здоровье
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал о влиянии дыма на здоровье человека.
Недолгое вдыхание дыма от лесного пожара сможет встать причиной астмы или раздражения слизистой, однако не приведет к развитию рака или сердечно-сосудистых заболевании.
«Долговременный эффект [для здоровья] от лесных пожаров мало изучен. Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует РИА Новости слова слова эксперта.
ВОЗ отмечает, что долговременное вдыхание дыма от лесных пожаров может привести к тяжелым последствиям. В частности, к ограничению функционирования легких, проблемам с дыханием, астмой и преждевременной смертью.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на территории России вновь начала увеличиваться.ОбществоМедицина
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