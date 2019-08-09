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В ВОЗ рассказали о влиянии лесных пожаров на здоровье

09:57, 09.08.2019
В ВОЗ рассказали о влиянии лесных пожаров на здоровье
Фото: pxhere.com

Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал о влиянии дыма на здоровье человека.

Недолгое вдыхание дыма от лесного пожара сможет встать причиной астмы или раздражения слизистой, однако не приведет к развитию рака или сердечно-сосудистых заболевании.

«Долговременный эффект [для здоровья] от лесных пожаров мало изучен. Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует РИА Новости слова слова эксперта.

ВОЗ отмечает, что долговременное вдыхание дыма от лесных пожаров может привести к тяжелым последствиям. В частности, к ограничению функционирования легких, проблемам с дыханием, астмой и преждевременной смертью.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на территории России вновь начала увеличиваться.

ОбществоМедицина
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