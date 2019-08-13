Жемалетдинов и Азмун вошли в символическую сборную 5-го тура РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала состав символической сборной пятого тура по версии InStatIndex. В него вошли сразу два экс-игрока казанского «Рубина» — Рифат Жемалетдинов и Сердар Азмун.

Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов в пятом туре РПЛ отметился голом в ворота «Урала», на счету «зенитовца» Азмуна — голевая передача в игре с «Динамо».

Кроме них в сборную тура также вошли: Маринато Гилерме («Локомотив»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Бенедикт Хеведес («Локомотив»), Альварес («Арсенал»), Гжегош Крыховяк («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Андре Шюррле («Спартак»).