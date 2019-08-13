Гимнастка Алия Мустафина не выступит на Кубке России в Пензе

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина снялась с Кубка России. Об этом спортсменка заявила в разговоре с ТАСС.

«Я приняла решение отказаться от участия в Кубке России. Но это не означает, что я отказалась от своих намерений попасть в состав сборной на чемпионат мира. Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе», — сказала Мустафина.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 23 по 27 августа в Пензе.