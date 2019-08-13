Илья Кухарчук: «Шаронов однажды дал подзатыльник Ибрагимовичу»

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук рассказал, каким был нынешний тренер Роман Шаронов в бытность игроком казанского «Рубина».

— А каким тогда был Роман Шаронов, который сейчас возглавляет «Рубин»?

— Не знаю, как ответить на данный вопрос. Он тогда казался весьма строгим. Была такая ситуация: я впервые поехал на сбор с основным составом. У меня сильно заболели ноги после тренировки, партнеры долго уговаривали сходить на массаж, и я сдался под их напором. Хотя мне всего 18 лет, казалось, какой массаж? Меня же загнобят потом. Я пришел к массажисту, встал «в очередь» — попросили подождать 10-15 минут. После меня в кабинет, как назло, зашел Шаронов. Роман очень хотел пройти процедуру сразу, но ему сказали, что надо подождать и идти после Кухарчука (смеется). Я быстрее взлетел на четвертый этаж, чтобы спрятаться от него, но Роман Сергеевич мне потом сказал, чтобы я в следующий раз приходил лишь поздно вечером, когда отмассируют всех основных футболистов. Такой жизненный момент, запомнился мне надолго. Кстати, мне ребята советуют посмотреть выпуск «КраСавы» про Шаронова, говорят, очень мощным он получился. Он там говорит много правильных вещей.

— Шаронов признавался, что он большую часть карьеры испортил себе гулянками и прочими подобными вещами. Замечалось ли это за ним? Может, он на мотоцикле в «косухе» разъезжал?

— Если честно, то я не видел, на чем он катается. На базе я ходил только кушать и тренироваться, больше ничего особого не было. Мы лишь знали, когда уезжает Алехандро Домингес. Он когда заводил свою BMW, то это слышали почти все те, кто в тот момент находился на базе. Такой рев стоял! У Шаронова жена и трое детей — какой уж тут беспредел в обычной жизни? А вот на поле — да, он всех «вырубал». Помню, что он однажды даже Златану Ибрагимовичу подзатыльник дал, когда «Рубин» встречался с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Такое вот «отмочить» мог, да. А за пределами поля... Молодые ребята же не отдыхали в тех местах, где бывает основной состав. Нам зарплата этого просто не позволяла.

— Но при этом Шаронов, наверное, «пихал» больше всех?

— Конечно, «пихал». Он ведь был очень суровым, плюс играл на позиции центрального защитника. Чаще мне «пихал» лишь помощник главного тренера Александр Мацюра. Я его только и слышал по большей части. За меня даже как-то раз заступился Махач Гаджиев, который попросил «не убивать» парня своими придирками. А я что ни делал на поле — все ему казалось, что плохо. Поэтому не помню, чтобы Шаронов в таком же объеме что-то предъявлял молодым, — сказал Кухарчук.

29-летний Илья Кухарчук был в составе «Рубина» с 2007 по 2010 годы.

Напомним, ранее стало известно, что судья, удаливший игрока «Краснодара» в игре с «Рубином», назначен на матч ФНЛ «Химки» — «Нефтехимик».