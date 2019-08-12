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Судья, удаливший игрока «Краснодара» в игре с «Рубином», назначен на матч ФНЛ «Химки» — «Нефтехимик»

18:34, 12.08.2019
Судья, удаливший игрока «Краснодара» в игре с «Рубином», назначен на матч ФНЛ «Химки» — «Нефтехимик»
Фото: vk.com/fckrasnodar

Матч 9-го тура ФНЛ «Химки» — «Нефтехимик», который пройдет 18 августа, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.

В минувшие выходные 38-летний арбитр ФИФА обслуживал игру казанского «Рубина» в Краснодаре. В самом конце первого тайма Лапочкин удалил за вторую желтую карточку игрока «Краснодара» Юнеса Намли.

Информации о наказании судьи за его ошибочные решения нет. Из-за чего Лапочкин получил назначение на матч рангом ниже Премьер-лиги, остается неизвестным.

Напомним, ранее «Нефтехимик» сыграл вничью с «Енисеем» из Красноярска — 2:2.

СпортФутбол Татарстан
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