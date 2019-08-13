В Башкирии мужчина убил своего знакомого после сбора урожая слив

В Дюртюлинском районе Башкирии полицейские задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. Как выяснило следствие, подозреваемый напал с ножом на своего знакомого после того, как они вместе собирали сливы и распивали спиртное.

Подозреваемый сам сообщил в полицию, что обнаружил бездыханное тело потерпевшего у себя на участке. Как позднее установило следствие, 47-летний потерпевший и подозреваемый вместе весь день собирали сливы на участке подозреваемого. После работы они распивали спиртные напитки. В результате возникшего конфликта хозяин жилища нанес гостю в общей сложности 13 ножевых ранений, передает пресс-служба башкирского Следкома.

Мужчину доставили в полицию, где он признался в содеянном.

Ранее в августе в Уфе две женщины задушили спящего сожителя ремнем и бельевой веревкой. Преступление также произошло на фоне распития спиртного.

