В Уфе две женщины задушили спящего сожителя ремнем и бельевой веревкой

В Уфе двух женщин в возрасте 45 и 46 лет признали виновными в убийстве своего 48-летнего сожителя. Следствие и суд установили, что они задушили мужчину ремнем и бельевой веревкой, пока тот спал.

Убийство произошло днем 4 августа 2018 года. Как сообщает пресс-служба башкирского Следкома, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и 45-летней обвиняемой произошла ссора в связи с отказом последней вступить с ним в половую связь, в связи с чем, мужчина стал грозится, что выгонит ее из своего дома. После ссоры мужчина лег спать, а оскорбленная женщина сообщила второй обвиняемой, что собирается убить обидчика. Женщина не придала ее словам значения и уснула.

Спустя некоторое время 45-летняя обвиняемая взяла ремень и начала душить мужчину. В это время проснулась вторая обвиняемая решила помочь подруге и тоже стала душить потерпевшего ремнем, а потом срезала бельевую веревку и они вдвоем задушили ею мужчину. Случившееся в сообщении объясняется тем, что вторая обвиняемая также имела к мужчине некие претензии.

Испугавшись содеянного, женщины, употребив еще спиртного, решили вызвать скорую помощь и полицию, однако, в содеянном первоначально не признались, пояснив, что обнаружили потерпевшего уже мертвым. В дальнейшем под тяжестью доказательств обвиняемые сознались в содеянном, однако в ходе следствия 45-летняя обвиняемая стала отрицать свою причастность к совершенному преступлению, обвинив свою подельницу.

Женщинам назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 и 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также последующее ограничение свободы сроком на 1,5 года.

Напомним, в июле пьяный татарстанец забил и закопал в навозе работника из Башкирии.

