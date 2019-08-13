АСВ потребовало банкротства двух компаний от лица «Татфондбанка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» потребовало банкротства двух компаний. Общая сумма требований превысила 8,5 млн рублей.

Согласно материалам картотеки арбитражного суда, челнинское ООО «Гидроэлектромонтаж» задолжало ТФБ 5,5 млн рублей. Иск о банкротстве компании подан 12 августа.

Кроме того, АСВ требует взыскать 3 млн рублей с казанского ООО «Герда». Заявление о банкротстве компании поступило в Арбитражный суд Татарстана тогда же.

Ранее ТФБ также потребовал банкротства двух компаний в Башкирии. В этом случае сумма требований составила 18,2 млн рублей.