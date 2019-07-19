«Татфондбанк» подал иски о банкротстве двух компаний из Башкирии на 18,2 млн рублей
ПАО «Татфондбанк» подало два исковых заявления в Арбитражный суд Башкирии о признании должников банкротами.
По первому заявлению должником выступает ООО «Химическое равновесие» (Башкортостан, г. Стерлитамак). Сумма исковых требований — 15 568 650,68 рубля. Согласно второму заявлению, должником хотят признать ООО «Торговый дом Геолайн» (Башкортостан, г. Туймазы). Сумма исковых требований — 2 713 205,48 рубля. Документы размещены в системе «Электронное правосудие».
Напомним, ранее ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подало иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании банкротом ООО «Агрофирма «Кулон» (Новошешминский район).
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