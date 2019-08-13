Лучшие украинские боксеры отказались приезжать на ЧМ в России

Фото: Федерация бокса Украины

Руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко заявил, что лидеры сборной Украины по боксу отказались от участия на чемпионате мира — 2019, который пройдет в Екатеринбурге.

«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, — точно принимать участие в России не будут.

Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует. Если кто-то из спортсменов захочет поехать на ЧМ за свой счет, они вправе это сделать», — отметил Подаваленко.

Чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 15 сентября в Екатеринбурге.

Напомним, ранее менеджер российского боксера Поветкина заявил, что не хочет боя с украинцем Усиком из-за политики.

