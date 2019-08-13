Лучшие украинские боксеры отказались приезжать на ЧМ в России
Руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко заявил, что лидеры сборной Украины по боксу отказались от участия на чемпионате мира — 2019, который пройдет в Екатеринбурге.
«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, — точно принимать участие в России не будут.
Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует. Если кто-то из спортсменов захочет поехать на ЧМ за свой счет, они вправе это сделать», — отметил Подаваленко.
Чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 15 сентября в Екатеринбурге.
Напомним, ранее менеджер российского боксера Поветкина заявил, что не хочет боя с украинцем Усиком из-за политики.
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