В Башкирии задержали мужчину с партией наркотиков весом более чем в килограмм

Сотрудники МВД Башкирии задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. Наркотики он хранил у себя в гараже.

В ходе обыска оперативники обнаружили партию синтетических наркотиков весом более чем в килограмм, а также весы и полиэтиленовые мешочки для расфасовки. При личном досмотре подозреваемого также обнаружили свертки с наркотиками весом более 100 грамм.

Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что мужчина ранее был неоднократно судим.

Напомним, в Башкирии также состоится суд над 25-летнем иностранцем, которого обвиняют в торговле наркотиками и покушении на полицейского при задержании.