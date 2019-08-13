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В Башкирии задержали мужчину с партией наркотиков весом более чем в килограмм

08:24, 13.08.2019
В Башкирии задержали мужчину с партией наркотиков весом более чем в килограмм

Сотрудники МВД Башкирии задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. Наркотики он хранил у себя в гараже.

В ходе обыска оперативники обнаружили партию синтетических наркотиков весом более чем в килограмм, а также весы и полиэтиленовые мешочки для расфасовки. При личном досмотре подозреваемого также обнаружили свертки с наркотиками весом более 100 грамм.

Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что мужчина ранее был неоднократно судим.

Напомним, в Башкирии также состоится суд над 25-летнем иностранцем, которого обвиняют в торговле наркотиками и покушении на полицейского при задержании.

Происшествия Башкортостан
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