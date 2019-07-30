В Башкирии иностранца осудят за торговлю наркотиками и покушение на полицейского

В башкирском городе Дюртюли осудят 25-летнего иностранца за торговлю наркотиками и покушение на полицейского, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Башкортостану.

По сообщению ведомства, в сентябре 2018 года во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражных кооперативов города Дюртюли полицейские обратили внимание на молодого человека, который оборудовал потайные места — «закладки» с наркотическими веществами. Чтобы избежать задержания, подсудимый оказал сопротивление представителю власти и попытался сбежать. Но когда один из полицейских догнал его, иностранец нанес ему несколько ударов ножом в грудь и живот и попал в руку. Позже преступника удалось задержать.

При досмотре у обвиняемого обнаружили наркотики в особо крупном размере, которые он планировал сбыть. В ходе следствия он вину признал частично, отметив, что не хотел убивать полицейского. Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно в скором времени будет направлено в суд.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что в Башкирии местный житель получил условный срок за избиение полицейского.