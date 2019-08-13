Падение продаж новостроек в Татарстане объяснили аномальным всплеском продаж в июне

По данным татарстанского управления Росреестра, на первичном рынке жилья в июле зафиксировано двукратное падение количества сделок. Если в июне в Татарстане было зарегистрировано 2 752 договора долевого участия (ДДУ), то в июле только 1 258 (-54%).

Косвенно на падение оказал влияние переход на проектное финансирование (известное также как финансирование через эскроу-счета). Однако, по мнению опрошенных «Реальным временем» экспертов, падение оказалось заметным на фоне аномальных показателей июня этого года, когда застройщики скупили часть квартир у самих себя. После 1 июля, когда поправки в ФЗ-214 о проектном финансировании уже вступили в силу, число зарегистрированных договоров ожидаемо оказалось далеко от рекордных

Подробнее о рынке недвижимости в Татарстане читайте в обзоре «Реального времени».

