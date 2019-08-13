Потери экономики от повышения тарифов на электричество могут достигнуть 686 млрд рублей

Минэкономразвития РФ отправило в правительство негативную оценку социально-экономических последствий от введения дифференциации единого тарифа Федеральной сетевой компании и оплаты резерва электросетевой мощности. По расчетам министерства, эта мера может привести к потерям в 686 млрд рублей для экономики страны в 2020—2024 годах из-за снижения объемов промышленного производства.

Меры по введению дифференцированного тарифа являются частью реформы электросетевых тарифов, которые поддерживают Минэнерго РФ и Россети. К 2024 году потребители должны перейти на полную оплату зарезервированной за ними, но простаивающей трансформаторной мощности либо отказаться от нее. Также «Россети» хотят повысить тариф для крупной промышленности, напрямую подключенной к магистральным сетям, объясняет «Коммерсант».

В отзыве Минэкономразвития РФ указывается, что из-за увеличения тарифной нагрузки на предприятия снизится рост ВВП как минимум на 0,083 к 2024 году, а объем производства в энергоемких отраслях может упасть на 0,166%. Потери экономики в этом случае составят от 577 млрд рублей до 686 млрд рублей. Кроме того, ситуация грозит сокращением инвестиций в промышленность.

Напомним, по итогам мая 2019 года Росстат зафиксировал резкое снижение темпов роста промышленности в России.