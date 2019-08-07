Татарстан стал лидером среди регионов по объему выданных малому бизнесу кредитов

В Татарстане за первую половину 2019 года субъекты малого и среднего предпринимательства получили кредиты на 4,1 млрд рублей. Республика стала лидером по этому показателю среди регионов.

На втором месте оказалась Московская область, на третьем — Свердловская, показало исследование АО «Корпорация МСП».

Гарантийный фонд РТ выдал 2,5 млрд, что составляет 62,3% от этой суммы, передает пресс-служба фонда. Это также самые высокие показатели среди региональных гарантийных организаций.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что предпринимательство в Татарстане активно развивается и Национальная гарантийная система является важным звеном в расширении доступа к финансовым ресурсам. Дальнейшая докапитализация Фонда, предусмотренная национальным проектом, позволит оказать финансовую поддержку еще большему количеству предпринимателей» — прокомментировал директор Гарантийного фонда Татарстана Тимур Темиргалиев.

Ранее сообщалось, что за январь — июнь 2019 года Гарантийный фонд РТ выдал представителям малого бизнеса 111 поручительств.

