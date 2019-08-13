Роспоребнадзор предупредил об опасных параметрах кредитов

Роспотребнадзор рассказал об опасных условиях получения кредитов в России.

Кредитные карты и карты с овердрафтом представляют опасность из-за того, что позволяют тратить больше, чем имеется на счете. В случае просроченного платежа начисляется комиссия, но иногда у банков встречаются льготные периоды.

При выдаче экспресс-кредитов требуются в основном только паспортные данные. Поэтому при выдаче таких кредитов риски наиболее высоки, и у них самые высокие процентные ставки. В результате заемщик может заплатить за товар гораздо больше, чем без кредита, сообщает Роспотребнадзор.

Что касается кредитов в иностранной валюте, то у них процентные ставки намного ниже, чем у рублевых. Но если клиент получает зарплату в российской национальной валюте, возможное падение курса на протяжении кредитного срока может сильно ударить по карману.



Ранее ВЦИОМ сообщил, что на конец июля 2019 года 51% россиян имеют непогашенные кредиты. Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.