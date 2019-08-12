США ограничат выдачу грин-карт

Белый дом выпустил распоряжение, которое позволяет американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (гринкарты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные социальные выплаты. Документ вступит в силу в октябре.

«Долговременный положительный эффект будет в том, что налогоплательщики будут защищены — мы обеспечим, чтобы иммигранты в нашей стране не были обузой для общества, чтобы они сами становились на ноги, как иммигранты в прошлом», — сообщил исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кен Куччинелли

Под действие документа подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты более чем за 12 месяцев за последние три года, пишет «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о скорой массовой депортации мигрантов из США.