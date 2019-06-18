Трамп объявил о скорой массовой депортации мигрантов из США
Депортация миллионов нелегальных иммигрантов начнется в США на следующей неделе. Об этом заявил глава государства Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
По его словам, иммиграционная и таможенная полиция приступит к депортации нелегалов, которые незаконно пересекли границу США.
«Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — подчеркнул Трамп.
Также глава Белого дома похвалили мексиканские власти за ужесточение иммиграционных законов в стране.
Напомним, ранее Трамп опроверг информацию об активизации кибератак США на Россию.ОбществоВласть
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