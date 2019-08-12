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Алексей Швед пропустит Кубок мира — 2019 по баскетболу из-за травмы

18:58, 12.08.2019
Алексей Швед пропустит Кубок мира — 2019 по баскетболу из-за травмы
Фото: bckhimki.com

Защитник сборной России по баскетболу Алексей Швед пропустит Кубок мира — 2019, который пройдет в Китае, из-за травмы голеностопа.

«Даже подумать не мог, что пропущу чемпионат мира. Я очень расстроен. Летом я работал по индивидуальной программе и в отпуске, и в последние три недели в Белгороде. Голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную.

К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок. Я сразу позвонил главному тренеру сборной Сергею Базаревичу. Понимаю, что на меня в сборной рассчитывали. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках», — прокомментировал ситуацию Швед.

Ранее из-за травмы голеностопа сборная России лишилась центрового казанского УНИКСа Артема Клименко.

СпортБаскетбол
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