Центровой УНИКСа Артем Клименко пропустит ЧМ-2019

Центровой УНИКСа Артем Клименко пропустит ближайший чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Баскетболист не сумел пройти медкомиссию в сборной России. У Клименко обнаружились проблемы с голеностопным суставом.

В ближайшее время центровой вернется в расположение УНИКСа и начнет восстановление от травмы.

Артем Клименко является игроком УНИКСа с июля 2018 года. Баскетболист подписал с казанцами двухлетний контракт.