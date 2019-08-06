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Центровой УНИКСа Артем Клименко пропустит ЧМ-2019

08:38, 06.08.2019
Центровой УНИКСа Артем Клименко пропустит ЧМ-2019
Фото: vk.com/unicsbasket

Центровой УНИКСа Артем Клименко пропустит ближайший чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Баскетболист не сумел пройти медкомиссию в сборной России. У Клименко обнаружились проблемы с голеностопным суставом.

В ближайшее время центровой вернется в расположение УНИКСа и начнет восстановление от травмы.

Артем Клименко является игроком УНИКСа с июля 2018 года. Баскетболист подписал с казанцами двухлетний контракт.

СпортБаскетбол Татарстан
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