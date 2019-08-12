Пропавшие в лесу женщина с ребенком спустя три дня подали сигнал о помощи

Пропавшие в лесу женщина с ребенком через три дня подали сигнал о помощи. По сообщению поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Южный Урал», они заблудились в лесу и не могли найти выход.

Заряда на мобильном устройстве не хватало для точного определения месторасположения, но женщина успела описать окружавшую местность и подтвердить, что они с девочкой живы.

В пресс-службе МЧС по Челябинской области рассказали, что на поиски женщины и малолетней девочки была направлена оперативная группа поиска. Позже стало известно, что женщина с ребенком смогли сами выйти из леса к деревне Мясниковке, передает ГТРК «Башкортостан».

9 августа в селе Миньяр Челябинской области женщина вместе со своей семилетней племянницей ушла собирать ягоды в лес. После этого никаких новостей от пропавших не поступало. К поискам женщины и девочки подключились полиция и волонтеры.

Ранее сообщалось, что на реке в Якутии пропали два ребенка. Они купались на необорудованном пляже, позже тело одного из них обнаружили спасатели.