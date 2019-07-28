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Происшествия

На реке в Якутии пропали два ребенка, тело одного из них обнаружили

11:12, 28.07.2019
На реке в Якутии пропали два ребенка, тело одного из них обнаружили
Фото: commons.wikimedia.org/ Figure19

Двое детей пропали на берегу реки Лена в Якутии. Тело одного из них спустя несколько часов обнаружили спасатели.

По данным МЧС региона, дети купались на несанкционированном, необорудованном пляже рядом с селом Еланка. Подчеркивается, что в момент происшествия дети находились под присмотром родителей.

На место происшествия выехали сотрудники центра ГИМС и спасатели. Для оказания психологической помощи родственникам пропавших организована работа психолога Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

Происшествия
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