Осенью в Татарстане проведут работы по высадке лесов на площади 2,5 тыс. га

Этой осенью в республике Татарстан проведут работы по высадке лесов на территории 2,5 тыс. га. Также планируется подготовить участки почвы под леса будущего года на площади 2 тыс. га и заготовить более 11,4 тыс. кг семян основных лесообразующих пород.

Работы по содействию естественному возобновлению леса, агротехническому уходу за лесными культурами, очистке от валежника и выборочной рубке в полезащитных лесных насаждениях продолжаются и сегодня, отмечает пресс-служба Минсельхоза РТ.

В этом году в республике посадили лесные культуры на площади 1 733 га. Также были проведены работы по лесоразведению на 166 га и закладке овражно-балочных и полезащитных лесных насаждений на 2 045 га.

Ранее сообщалось, что нацпроект «Экология» в Татарстане охватывает сразу несколько проблем: оздоровление Волги, переработка мусора и высадка лесов. Подробнее об этом — читайте в материале «Реального времени».

