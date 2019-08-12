Шнур написал стихотворение про оскорбления судьи по громкой связи на матче «Ахмат» — «Спартак» в Грозном
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил новое стихотворение по поводу оскорбления арбитра по громкой связи на стадионе в Грозном во время матча 5-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак».
«Текст протеста был услышан в Грозном
И подхвачен без цензуры и прикрас.
Пусть звучит немного одиозно,
Но судья, простите, пидарас.
Частный случай, но в нем есть отчасти,
Все неуважение к властям.
Да, судья быть должен беспристрастен,
А не прыгать на людей свистя.
В этом лозунге полным-полно крамолы,
И неуважений к вертикали.
В нем есть правда крупного помола,
На нее в Москве лишь намекали», — написал Шнур.
Напомним, вчера на матче «Ахмат» — «Спартак» (1:3) прокричали в микрофон «Судья, ты козел!» после удаления Мбенга.СпортФутбол
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