Шнур написал стихотворение про оскорбления судьи по громкой связи на матче «Ахмат» — «Спартак» в Грозном

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил новое стихотворение по поводу оскорбления арбитра по громкой связи на стадионе в Грозном во время матча 5-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

«Текст протеста был услышан в Грозном

И подхвачен без цензуры и прикрас.

Пусть звучит немного одиозно,

Но судья, простите, пидарас.

Частный случай, но в нем есть отчасти,

Все неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя.

В этом лозунге полным-полно крамолы,

И неуважений к вертикали.

В нем есть правда крупного помола,

На нее в Москве лишь намекали», — написал Шнур.

Напомним, вчера на матче «Ахмат» — «Спартак» (1:3) прокричали в микрофон «Судья, ты козел!» после удаления Мбенга.