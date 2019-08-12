На матче «Ахмат» — «Спартак» прокричали в микрофон «Судья, ты козел» после удаления Мбенга

Вчера на матче 5-го тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» одолел хозяев поля «Ахмат» — 3:1. Грозненские болельщики остались недовольны судейством арбитра Алексея Сухого.

На 82-й минуте после удаления нападающего хозяев Мбенга в микрофон «Ахмат Арены» прокричали по громкой связи «Судья, ты козел».

Сотрудник пресс-службы уже уволен из-за инцидента, по версии дирекции арены, им оказался Ризван Эдильсултанов.

«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», — приводит «Чемпионат» заявление пресс-службы «Ахмата».

Согласно регламенту РПЛ-2019/2020, кричать во время матча в микрофон в дикторской запрещено. Пункт 10.8: оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время игры для поддержки хозяев (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т. д.) или проявления дискриминации в отношении играющих команд, судей или других официальных лиц.



Напомним, в Грозном уже случался похожий инцидент. В 2013 году на матче «Ахмата» против казанского «Рубина» глава Чечни Рамзан Кадыров прокричал в микрофон в адрес судьи Михаила Вилкова: «Судья продажная, козел ты».