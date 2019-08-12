Серия без побед «Уфы» в гостевых матчах РПЛ достигла 21 матча

Поражение в игре 5-го тура чемпионата России по футболу от тульского «Арсенала» стало 21-м подряд матчем, в котором «Уфа» не смогла одержать победу в гостях.

В последний раз в гостевом матче в рамках РПЛ уфимский клуб побеждал 17 марта в Краснодаре. Тогда «Уфа» нанесла поражение «Краснодару» благодаря единственному голу Пауревича.

Всего за этот период уфимцы 9 раз уступили сопернику и 12 раз сыграли вничью в гостевых матчах. При этом серия охватывает уже третий футбольный сезон.

Отметим, что в списке не учтен один переходной матч с «Томью», где «Уфа» уступила в гостевой игре в Томске.