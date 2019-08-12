Фестиваль самозанятых в Казани посетили более двух тысяч человек
Фестиваль самозанятых, который прошел накануне в Горкинско-Ометьевском лесу посетили более двух тысяч человек. В самом фестивале участвовали более 170 человек.
Как рассказал сегодня на деловом понедельнике в мэрии председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов, в ходе фестиваля зарегистрировали более 40 новых самозанятых.
«Реальное время» опубликовало подробный репортаж с фестиваля. Число зарегистрированных самозанятых в Татарстане, напомним, уже превысило 26 тыс. человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым