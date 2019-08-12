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Фестиваль самозанятых в Казани посетили более двух тысяч человек

10:46, 12.08.2019
Фестиваль самозанятых в Казани посетили более двух тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru/ Инна Серова

Фестиваль самозанятых, который прошел накануне в Горкинско-Ометьевском лесу посетили более двух тысяч человек. В самом фестивале участвовали более 170 человек.

Как рассказал сегодня на деловом понедельнике в мэрии председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов, в ходе фестиваля зарегистрировали более 40 новых самозанятых.

«Реальное время» опубликовало подробный репортаж с фестиваля. Число зарегистрированных самозанятых в Татарстане, напомним, уже превысило 26 тыс. человек.

Общество
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