Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до 33 человек

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Число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края выросло до 33 человек. Об этом говорится в официальном сообщении Минздрава региона.

В сообщении отмечается, что в результате первой волны взрывов, произошедшей 5 августа, пострадали 15 человек, из них один погиб на месте, шесть были госпитализированы в Ачинскую МРБ.

В ходе проведения работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС также произошли подрывы снарядов. После этого за медицинской помощью обратились 18 человек.

Сейчас в Ачинской межрайонной больнице находятся 3 пациента из числа пострадавших с 5 августа по настоящее время.

Напомним, что после второй волны взрывов в районе объявляли режим ЧС.