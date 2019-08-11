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России предсказали четвёртое место по золотовалютным резервам

22:26, 11.08.2019
России предсказали четвёртое место по золотовалютным резервам
Фото: pixabay.com

Компания Bloomberg сделала прогноз, по которому впервые за восемь лет Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам.

В исследовании отмечается, что пока Саудовская Аравия на фоне падающей цены на нефть использует накопления на социальные расходы, Россия ужесточает бюджетную политику и сохраняет профицит.

По данным Международного валютного фонда, за последние четыре года золотовалютные резервы России выросли на 45%, и достигли в июне 518 миллиардов долларов. В это же время показатель Саудовской Аравии составил 527 миллиардов долларов.

А это значит, что Россия может вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов. Первую строчку занимает Китай, затем идут Япония и Швейцария.

Напомним, рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне

АналитикаЭкономикаФинансыБюджетИнвестиции
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