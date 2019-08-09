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Fitch повысило суверенный рейтинг России

23:22, 09.08.2019
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Фото: wikimedia.org / Michael Rivera

Рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России — с «BBB-» до «BBB» со стабильным прогнозом.

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Экономика
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