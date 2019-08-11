Николай Цулыгин о Кубке президента Казахстана: «Специально к этому турниру мы не готовились»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о выступлении уфимской команды на Кубке президента Казахстана.

«В принципе, то, что хотели — получили. Посмотрели молодежь, которая у нас была, взрослые ребята провели несколько игр. К сожалению, не заняли то место, которое хотелось бы, но мы специально к этому турниру не готовились. Мы подготавливались к тому, чтобы было тяжело играть, чтобы на фоне усталости себя перебороть. Все игры были хорошими. Видимо, где-то на фоне усталости и сказалось, что нам приходилось сначала войти в игру и потом «разбегаться». На данном этапе это нормально.



На турнире были хорошие команды, классная конкуренция. Понятно, что сейчас все находятся не в оптимальной форме, но бьются, работают. Если выходить вполсилы, то ничего не увидишь толком. Очень хороший турнир, полезный», — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата».