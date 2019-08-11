В Казани на озере Кабан прошли соревнования по гребле — видео
В Татарстане в акватории Среднего Кабана сегодня прошли первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок. В них участвовали представители лучших гребных центров страны от Санкт-Петербурга до Хабаровска,сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.
На соревнования в Казань приехали более 300 участников из 33 регионов страны.
Спортсменам заплывают на дистанции 200, 500, 1000 и 5000 метров.
Выступления продлятся до понедельника. По итогам соревнований будет сформирована молодежная сборная России.
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