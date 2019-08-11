В Казани на озере Кабан прошли соревнования по гребле — видео

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В Татарстане в акватории Среднего Кабана сегодня прошли первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок. В них участвовали представители лучших гребных центров страны от Санкт-Петербурга до Хабаровска,сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.



На соревнования в Казань приехали более 300 участников из 33 регионов страны.

Спортсменам заплывают на дистанции 200, 500, 1000 и 5000 метров.

Выступления продлятся до понедельника. По итогам соревнований будет сформирована молодежная сборная России.

