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Роскомнадзор требует YouTube перестать рекламировать незаконные митинги

15:58, 11.08.2019
Роскомнадзор требует YouTube перестать рекламировать незаконные митинги
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием прекратить рекламировать незаконные массовые мероприятия на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

По мнению ведомства, ряд структур, у которых есть канал на видеохостинге,приобретают у YouTube рекламные инструменты, например, «push-уведомления», и распространяют информацию о несанкционированных митингах, «в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения».

Отмечается, что подобные уведомления приходят пользователям, не подписанным на такие каналы.

Роскомнадзор предупредил, что если Google не отреагирует на ситуацию, российская сторона будет воспринимать это как вмешательство в суверенные дела государства и препятствование проведению демократических выборов.

Ранее сообщалось, что структура ФСБ теперь сможет инициировать блокировку сайтов.

ТехнологииITМедиаОбщество
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