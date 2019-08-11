Прокуратура разъяснила как добиться компенсации от авиакомпании при «овербукинге»

В транспортной прокуратуре напомнили, что в случае «овербукинга» авиакомпании обязаны вернуть клиенту деньги за билет, даже если он невозвратный.

Если пассажиру отказали в вылете из-за отсутствия мест, ему следует подойти к стойке регистрации и поставить соответствующую отметку в авиабилете, советуют в надзорном ведомстве. Он должен будет сохранить авиабилеты, посадочные талоны, чеки, иные документы, подтверждающие, что перевозка не была осуществлена по вине авиакомпании.

После этих действий пассажиру рекомендуется составить претензию к перевозчику, подписав ее у представителя авиакомпании. Если не сообразили написать ее сразу в аэропорту, то стоит сделать это по прибытии домой. Претензия сразу должна быть направлена перевозчику, а ответы необходимо сохранить, передает «Интерфакс» советы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Если пассажиру отказано в посадке на рейс, авиаперевозчик обязан предложить альтернативный авиабилет, с помощью которого он долетит в нужный аэропорт. Это может быть ближайший рейс или авиабилет на другую дату этой или другой авиакомпании.

Стоит отметить, что овербукинг — это регулярная практика авиакомпаний, когда на рейс продается больше билетов, чем может вместить самолет. Практика перевозчиков показывает, что пассажиры регулярно опаздывают или отменяют полеты.

Напомним, что с начала 2019 года в России возможность вводить невозвратные билеты появилась не только у авиакомпаний, но и у РЖД.