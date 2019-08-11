Эдуардо Докампо: «Хотели играть в позиционную атаку, но часто ошибались»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1).

«Игра получилась такой, какой получилась. Мы пытались играть первым номером, потому что это наш стиль. Команда соперника тоже так играет. В начале не было много опасных моментов у наших ворот, но потом мы получили неудачный гол. Это был сигнал игрокам играть впереди. Потом команда соперника получила удаление и во втором тайме отдала инициативу.

Мы пытались оказывать давление на «Краснодар» и забить, у нас было несколько моментов, но сравнять счет не получилось. Почему не удалось дожать соперника и забить в большинстве? Это связано с тем, что у нас было очень много ненужных ошибок. Мы хотели играть в позиционную атаку, но часто ошибались», — сказал Докампо.

Подробнее о матча «Рубина» против «Краснодара» читайте в материале «Реального времени».