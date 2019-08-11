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Недвижимость

В Казани застройщик «Экопарка Дубрава» выставил на торги детский сад за 316 млн рублей

07:19, 11.08.2019
В Казани застройщик «Экопарка Дубрава» выставил на торги детский сад за 316 млн рублей
Фото: skyscrapercity.com / Герцог Игторн

Конкурсный управляющий ООО «Адара» (бывшее ООО «Тандем-Д») сообщил о проведении торгов по продаже части имущества компании. На аукцион выставлены здания детского сада и хозблока в ЖК «Экопарк Дубрава».

Начальная стоимость этих объектов составляет 316,6 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в газете «Коммерсант». Оба здания находятся на улице Абубекира Терегулова.

Ранее сообщалось, что землю и недостроенные дома в жилом комплексе оценили в 658,7 млн рублей. «Реальное время» уже писало, что застройщика «Экопарка Дубрава» банкротят по иску АСВ из-за долга «Татфондбанку» в размере 2,1 млрд рублей. Компания является одной из структур предпринимателя Андрея Симакова, возглавлявшего ранее АИЖК РТ

Недвижимость Татарстан
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