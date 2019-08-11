Ракетный комплекс «Кинжал» впервые представили широкой публике

Впервые на шоу «Авиамикс» под Рязанью россиянам показали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в действии. Ракета разгоняется до сверхзвуковой скорости и может поражать земные и надводные цели.

В шоу также были показаны авиационные комплексы пятого поколения Су-57. Они недавно успешно прошли испытания и приняты в серийное производство, сообщает телеканал «Звезда».

Помимо этого, зрители шоу смогли увидеть воздушную дуэль истребителей Су-35С, одиночный пилотаж Ми-28.

Всего на полигоне Дубровичи было около 60 уникальных целей. На площади в 7 тысяч кв. м поместили 12 тысяч мишеней.

Ранее сообщалось, что новейший бронеавтомобиль «Тайфун» К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, по планам разработчика, начнет поступать на вооружение в 2020 году.

