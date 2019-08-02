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Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» поступит на вооружение в 2020 году

16:26, 02.08.2019
Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» поступит на вооружение в 2020 году
Фото: ru.wikipedia.org/ Vitaly V. Kuzmin

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун» К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, по планам разработчика, начнет поступать на вооружение в 2020 году.

Сейчас подходит к завершающему этапу испытание машины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя машины АО «Ремдизель».

В компании подчеркнули, что машина успешно завершает программу испытаний.

Бронеавтомобиль способен десантироваться с самолетов военно-транспортной авиации. Он имеет комбинированную защиту из керамической брони и уменьшенную массу. Машина может оснащаться крупнокалиберным пулеметом «Корт».

Ранее сообщалось, что российские военные получат на вооружение новейший миномет «Дрок», минометная система которого предназначена для поддержки десантно-штурмовых подразделений ВДВ. Комплекс разработан на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ».

ПромышленностьОПК
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