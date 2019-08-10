Эксперты рассказали, что чаще всего оплачивают смартфонами россияне

Эксперты выяснили, какие покупки чаще всего оплачивают россияне с помощью смартфонов. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

На первом месте рейтинга оплачиваемых с помощью гаджета покупок — фаст-фуд. Далее следуют номера отелей, супермаркеты и заказ такси. На пятом месте — АЗС и парковки.

«С января по июнь текущего года клиенты чаще всего оплачивали своими гаджетами покупки в кафе быстрого питания. Средний чек здесь — 358 рублей. За фаст-фудами следуют отели со средней суммой 11 025 рублей. На третьем месте — супермаркеты (552 рубля), на четвертом — заказ такси (361 рубль). Замыкает пятерку лидеров категория «АЗС, Парковки» (1 354 рубля)», — цитирует ТАСС результаты исследования.

При этом Казань вошла в топ-5 городов по количеству транзакции при оплате с телефона. В Москве средний чек составил 606 рублей, в Санкт-Петербурге — 447 рублей, в Казани — 356 рублей. Также в этот список вошли Сочи, там средняя сумма чека равна 887 рублям и Нижний Новгород — 476 рублей.

Эксперты отмечают, что с каждым годом оплата с помощью смартфонов становится все популярнее, особенно в крупных городах России.

Ранее сообщалось, что обезличенную информацию о клиентах банков, платежных систем и операторов связи начнут обрабатывать на единой платформе.

