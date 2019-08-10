В Казани автобус врезался в Cheri на перекрестке Ибрагимова и Волгоградской

Сегодня утром в Казани произошло ДТП на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградская. Автобус врезался в легковой автомобиль Cheri.

По предварительным данным водитель автобуса проехал на красный свет, сообщается в официальном аккаунте казанского полка ГИБДД.

В результате водитель и пассажир авто получили ушибы и возможно сотрясение мозга. В автобусе пострадавших нет.