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В Казани автобус врезался в Cheri на перекрестке Ибрагимова и Волгоградской

11:28, 10.08.2019
В Казани автобус врезался в Cheri на перекрестке Ибрагимова и Волгоградской
Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal

Сегодня утром в Казани произошло ДТП на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградская. Автобус врезался в легковой автомобиль Cheri.

По предварительным данным водитель автобуса проехал на красный свет, сообщается в официальном аккаунте казанского полка ГИБДД.

В результате водитель и пассажир авто получили ушибы и возможно сотрясение мозга. В автобусе пострадавших нет.

ПроисшествияАвто Татарстан
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