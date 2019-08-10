В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством пострадавших в ЧС

Минздрав РФ подсчитал число пострадавших в чрезвычайных ситуациях в российских регионах за 2018 год. Безоговорочным лидером печального рейтинга стал Краснодарский край.

За прошлый год в регионе пострадали 1 659 человек, следует из статистического сборника Минздрава РФ. Из них погибли 262 человека.

Самым безопасным стал Чукотский автономный округ, где за 2018-ый ни один человек не пострадал в ЧС и тем более не погиб.

В Москве показатель составил 380 пострадавших и 41 погибший. В Московской области — 759 пострадавших и 351 погибший.

Согласно данным министерства, в ПФО количество пострадавших выросло с 1 759 человек в 2017-м до 2 721 человека в 2018-м. Число погибших также выросло почти вдовое, с 659 до 1141.

Лидером округа стал Башкортостан. В республике за год пострадали в ЧС 456 человек, из них 191 погиб. В Татарстане 340 пострадавших и 124 погибших, в Саратовской области 286 пострадавших и 143 погибших.

ПФО:

Башкирия — 456 пострадавших — 191 погибший

Марий Эл — 41 пострадавших — 17 погибших

Мордовия — 107 пострадавших — 39 погибших

Татарстан — 340 пострадавших — 124 погибших

Удмуртия — 124 пострадавших — 38 погибших

Чувашия — 191 пострадавших — 54 погибших

Пермский край 200 пострадавших — 65 погибших

Кировская область — 120 пострадавших — 55 погибших

Нижегородская область — 242 пострадавших — 115 погибших

Оренбургская область — 116 пострадавших — 77 погибших

Пензенская олбласть — 115 пострадавших — 68 погибших

Самарская область — 260 пострадавших — 105 погибших

Саратовская область — 286 пострадавших — 143 погибших

Ульян — 123 пострадавших — 50 погибших

Ранее Минздрав подсчитал, что в 2018 году в России сделали 567,1 тысяч абортов против 627 тысяч в 2017 году. Наибольшая доля была зафиксирована в Еврейской АО — там на тысячу женщин было сделано 35,6 аборта.

