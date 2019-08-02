Минздрав РФ назвал регионы, где чаще всего делают аборты

По итогам 2018 года в России сделали 567,1 тыс. абортов против 627 тыс. в 2017 году. Такие данные предоставило Министерство здравоохранения в статистическом сборнике за прошлый год.

Чаще всего аборты делают в Еврейской АО — там на тысячу женщин было сделано 35,6 аборта. Также высокие показатели отмечены в республике Тыва (34,5) и Сахалинской области (32,2).

Реже всего аборты в прошлом году делали в республике Ингушетия (6,2), в Республике Дагестан (7,0) и Москве (8,5), пишет ТАСС.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует в России.