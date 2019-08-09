Новости общества

23:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Турецкий политик посоветовал Эрдогану признать Крым российским

22:54, 09.08.2019
Турецкий политик посоветовал Эрдогану признать Крым российским
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать присоединение Крым российским, если хочет развивать стратегическое партнерство с Россией.

«Россия — один из наших основных партнеров. А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами. Сегодня стратегический партнер один, завтра другой, послезавтра третий», — заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что страна не признает воссоединение Крыма с Россией.

По словам Эрдогана, Турция продолжит считать приоритетом защиту прав крымских татар и сохранение их национальной идентичности.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров