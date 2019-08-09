Турецкий политик посоветовал Эрдогану признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать присоединение Крым российским, если хочет развивать стратегическое партнерство с Россией.

«Россия — один из наших основных партнеров. А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами. Сегодня стратегический партнер один, завтра другой, послезавтра третий», — заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что страна не признает воссоединение Крыма с Россией.

По словам Эрдогана, Турция продолжит считать приоритетом защиту прав крымских татар и сохранение их национальной идентичности.