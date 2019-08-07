Турция отказалась признавать включение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что страна не признает воссоединение Крыма с Россией.

«Сегодня я ещё раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает», — сказал он.

По словам Эрдогана, Турция продолжит считать приоритетом защиту прав крымских татар и сохранение их национальной идентичности. Также он выразил надежду, что конфликт на востоке Украине скоро закончится, пишет «РИА Новости».

Ранее НАТО потребовало от России покинуть территорию Крыма.

В 2014 году Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.