МИД РФ осудил Японию из-за карты с Курилами на сайте Олимпиады-2020

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандал с картой Японии, которая была опубликована сегодня на сайте Олимпийских игр-2020.

— Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио, — цитирует «РИА Новости» Захарову.

Напомним, японский олимпийский комитет сегодня опубликовал интерактивную карту маршрута олимпийского огня перед Играми-2020. На карте к территории Японии были отнесены четыре российских острова, Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи.