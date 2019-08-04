Дольщики ЖК «МЧС» провели серию одиночных пикетов у кабмина

Фото: Дольщики ЖК «МЧС»

В субботу обманутые дольщики второго дома ЖК «МЧС» вышли к Дому правительства республики, где провели серию одиночных пикетов, сменяя друг друга. В 18-подъездном долгострое на ул. Губкина ждут квартир 528 семей, застройщик ООО «ФОН» в процессе банкротства. Дом строится с 2011 года, сдать жилье должны были в 2013 г., но сроки сдачи сдвигались. В 2015 г. стройка встала. В прошлом году была попытка ее возобновить, но она закончилась неудачей.

— Организовали акцию — одиночный пикет напротив кабмина, стояли поочередно по часу, сменяя друг друга. Планируем продолжать пикетирование, пока не возобновится строительство дома. Месяц за месяцем проходит, а дом не строится. Все прежние обещания и сроки многократно сорваны! — пояснили «Реальному времени» цели акции представители инициативной группы второго дома ЖК «МЧС».

Ранее «Реальное время» сообщало о выезде представителей казанских властей и удмуртского застройщика «Комос-Строй» в палаточный лагерь дольщиков долгостроя. Чиновники и девелопер заверили протестующих, что стройка скоро возобновится.

