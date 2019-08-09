На «Казань Арене» установили сцену для церемоний открытия и закрытия WorldSkills

На стадионе «Казань Арена» установили сцену для церемоний открытия и закрытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Ход подготовки к чемпионату проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Режиссером открытия стал член Академии российского телевидения, почетный член Российской академии художеств Алексей Сеченов. Он рассказал, что в церемонии будут использоваться две новейшие технологии — создаваемые высокотехнологичные декорации и дополненная реальность. С помощью последней технологии зрители в мобильном приложении увидят виртуальные объекты, которые станут частью реальности.

Центральным объектом шоу будет гигантская сцена, которая в процессе красочного представления раскроется.

«Это очень «умная» вещь — она меняется, трансформируется, а 22 августа мы увидим ее даже говорящей», — рассказал Сеченов.

В шоу также примут участие 300 лучших танцоров хореографических ансамблей Казани под руководством хореографа-постановщика Жанны Шмаковой. Танцевальные эпизоды будут идти друг за другом. В одной постановке задействовано порядка 100 артистов. Молодые люди с помощью танца покажут шесть рабочих профессий, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кроме танцоров в открытии чемпионата будет участвовать робот София — единственный в мире андроид, получивший гражданство и паспорт, а также звезды эстрады — Елка, Александр Панайотов, группа Jukebox trio, Ян Гэ, рок-группа «Дана Соколова» и другие. Репетиции на «Казань Арене» начнутся уже 12 августа.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев будет присутствовать на открытии чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019.