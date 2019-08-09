При участии «Башнефти» построена транспортная развязка на ключевой магистрали Уфы
Сегодня в Уфе ввели в эксплуатацию Тимашевскую транспортную развязку, которая решает одну из главных транспортных проблем Уфы последних лет: скопление гигантских пробок на магистрали между северными и южными районами города. До сих пор путь из одной части Уфы в другую занимал около полутора часов. Заторы возникали из-за того, что ключевую транспортную артерию города пересекали железнодорожные пути. Тимашевская развязка сократит для уфимцев время в пути до 30 минут. Экологи Уфы надеются, что это снизит высокую концентрацию выхлопных газов автомобилей в районе магистрали.
Необходимость строительства развязки в Башкортостане осознали уже давно: еще в 1990-е годы разрабатывались проекты переезда железнодорожной линии. Но финансирование не находилось. Общий объем инвестиций в строительство объекта составил 1 млрд рублей. Большая часть средств была привлечена в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.
Длина Тимашевской развязки — 161 метр, ширина — 14,5 метра на три полосы движения. Обустроены тротуары для пешеходов и установлены шумозащитные экраны, чтобы не тревожить владельцев близлежащих садовых участков. Строительство было сопряжено с рядом сложных работ: пришлось осушить болотистую местность, перенести подземные коммуникации — кабели, водо- и газопроводы.
Финансовая поддержка в модернизации дорожной инфраструктуры Башкортостана — важное направление благотворительной программы «Башнефти». За последние два года компания оказала помощь 12 районам республики, в том числе в проведении капитального ремонта дороги от села Языково до поселка Чишмы, ремонте нескольких дорог в Краснокамском и Дюртюлинском районах, моста через реку Мата в Бакалинском районе и других транспортных объектов.
Партнерский материал
Фотография предоставлена АНК «Башнефть»
Справка
Республика Башкортостан — основной регион производственной деятельности АНК «Башнефть», входящей в структуру «Роснефти». Между ПАО «НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан действует Соглашение о сотрудничестве.
За этот период реализован ряд крупных социальных и экологических проектов. В их числе: ввод в эксплуатацию крупнейшего в Европе комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть — Уфанефтехим», ледового дворца в г. Кумертау, универсального спортивного ледового комплекса «Туймазы-Арена», реабилитационного центра инвалидов в Татышли́нском районе, поликлиники в Или́шевском районе, детской поликлиники в Уфе, физкультурно-оздоровительного комплекса в Белорецком районе, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Ермекеевском районе и др.
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