При участии «Башнефти» построена транспортная развязка на ключевой магистрали Уфы

Фото: АНК «Башнефть»

Сегодня в Уфе ввели в эксплуатацию Тимашевскую транспортную развязку, которая решает одну из главных транспортных проблем Уфы последних лет: скопление гигантских пробок на магистрали между северными и южными районами города. До сих пор путь из одной части Уфы в другую занимал около полутора часов. Заторы возникали из-за того, что ключевую транспортную артерию города пересекали железнодорожные пути. Тимашевская развязка сократит для уфимцев время в пути до 30 минут. Экологи Уфы надеются, что это снизит высокую концентрацию выхлопных газов автомобилей в районе магистрали.



Необходимость строительства развязки в Башкортостане осознали уже давно: еще в 1990-е годы разрабатывались проекты переезда железнодорожной линии. Но финансирование не находилось. Общий объем инвестиций в строительство объекта составил 1 млрд рублей. Большая часть средств была привлечена в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.

Длина Тимашевской развязки — 161 метр, ширина — 14,5 метра на три полосы движения. Обустроены тротуары для пешеходов и установлены шумозащитные экраны, чтобы не тревожить владельцев близлежащих садовых участков. Строительство было сопряжено с рядом сложных работ: пришлось осушить болотистую местность, перенести подземные коммуникации — кабели, водо- и газопроводы.

Финансовая поддержка в модернизации дорожной инфраструктуры Башкортостана — важное направление благотворительной программы «Башнефти». За последние два года компания оказала помощь 12 районам республики, в том числе в проведении капитального ремонта дороги от села Языково до поселка Чишмы, ремонте нескольких дорог в Краснокамском и Дюртюлинском районах, моста через реку Мата в Бакалинском районе и других транспортных объектов.

Партнерский материал



Фотография предоставлена АНК «Башнефть»

