В Казани скончался духовник кряшенских приходов Татарстана протоиерей Павел Павлов

Накануне, 8 августа, в Казани скончался духовный лидер кряшен протоиерей Павел Павлов. Он умер после продолжительной болезни.

Отпевание священнослужителя назначено на субботу, 10 августа, сообщается на сайте Татарстанской митрополии. Сейчас тело протоиерея Павла находится в Тихвинском храме (на улице Московская).

Павел Павлов родился 17 ноября 1957 года в Заинске. Он крестился в 13 лет. Поступил в Московскую духовную семинарию в 1978 году уже после службы в армии.

Занимал должность предстоятеля Православного кряшенского объединения при Петропавловском соборе города Казани. Являлся духовником Казанской епархии, благочинным кряшенских приходов Казанской епархии, членом Епархиального суда, преподавателем Священного Писания Нового Завета в Казанской духовной семинарии. В последние годы протоиерей Павел Павлов занимался издательской деятельностью. Кроме того, руководил группой специалистов, занимавшихся переводом Библии на церковно-кряшенский язык.