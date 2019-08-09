Минниханов дал старт строительству молочного комплекса на 2,4 тысячи коров в Азнакаевском районе

Сегодня в Азнакаевском районе холдинг «Агросила» начал строительство крупного животноводческого комплекса «Азнакай» на 2,4 тыс. коров с объемом в 50 тонн молока в сутки.

Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что РТ уже сегодня занимает в РФ 1-е место по объемам молока, и благодаря «Агросиле» Ильшата Фардиева молочная отрасль станет еще инновационнее, и выразил надежду, что следующий комплекс холдинг откроет в соседнем Сарманово.

Гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова рассказала «Реальному времени», что инвестиции в проект составили 1,126 млрд рублей, из них 856 млн рублей — кредит «Россельхозбанка».

«Холдинг дал пессимистический прогноз окупаемости — 10-15 лет из-за нестабильной ситуации на рынке молока. Но надеется увеличить мощность комплекса с 50 до 100 тонн молока в день»,— сказала Барсукова.

Рустам Минниханов заявил «Реальному времени», что республика поддерживала и будет поддерживать такие крупные агропроекты оборудованием, тогда как федералы — деньгами.

Ранее сообщалось, что Минниханову первому из официальных лиц вручили его аккредитационный бейдж на WorldSkills.

